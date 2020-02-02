YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da depremde ağır hasar gören binanın çökme anı kameraya yansıdı

Elazığ'da depremde ağır hasar gören binanın çökme anı kameraya yansıdı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 02.02.2020 03:51 | Son Güncelleme

Elazığ'da depremde ağır hasar gören binanın çökme anı kameraya yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da depremde ağır hasar gördüğü için yıkım karalı verilen binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6,8 şiddetindeki depremin ardından hasar tespit komisyonunca ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam ediliyor.

Bu kapsamda ekipler, Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Petek Sitesi'ndeki bir apartmanda kontrollü olarak yıkım çalışması başlattı.

Hava şartları nedeniyle yıkımına ara verilen 4 katlı bina büyük bir gürültü ile kendiliğinden çöktü.

Çevrede korku ve paniğe neden olan binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çökme Deprem Elazığ

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Hastaneden ’’Akılcı ilaç kullanımı’’ uyarısı

Hastaneden ’’Akılcı ilaç kullanımı’’ uyarısı

Yukatel Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Yukatel Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Konya’da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Konya’da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Buzağı destek askı listeleri yayınlandı

Buzağı destek askı listeleri yayınlandı

Elazığ Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
05:58
Sabah
07:22
Öğle
12:42
İkindi
15:27
Akşam
17:52
Yatsı
19:10

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Çiçek Eczanesi
Merkez
İlkbahar Eczanesi
Merkez
Makfire Eczanesi
Merkez
Tatar Eczanesi
Merkez
Cannur Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız"

Suriye Türkmen Meclisi'nden deprem bölgesine geçmiş olsun ziyareti

Suriye Türkmen Meclisi'nden deprem bölgesine geçmiş olsun ziyareti

Elazığ’da Hayrettin Karaca anısına 200 fidan dikildi

Elazığ’da Hayrettin Karaca anısına 200 fidan dikildi

JAK Timi kayak merkezinde görevde

JAK Timi kayak merkezinde görevde

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.