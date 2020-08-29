Elazığ'da depremde hasar gören binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

İzzetpaşa Mahallesi Şehit Teğmen Nadir Ozan Sokak'ta bulunan ve 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için tahliye edilen 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

