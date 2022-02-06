Elazığ'da devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 LM 6133 plakalı tır, Elazığ-Bingöl kara yolunun Gülüşkür Köprüsü mevkisinde devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saman çuvallarının etrafa saçılmasıyla büyük bölümü trafiğe kapanan yolda ulaşım, jandarma ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.



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