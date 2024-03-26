Elazığ’da eski şehirlerarası otobüs terminali yıkım çalışmaları başladı

Elazığ’da yaklaşık 50 yıl boyunca kente hizmet veren, şehrin vizyonuna yakışmayan ve ihtiyacı karşılayamayan eski şehirlerarası otobüs terminal binasının yerine, şehrin yıllardır beklediği Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminalinin inşa edilmesinin ardından, eski otobüs terminal binasının yıkım işlemleri başladı. Gerçekleştirilen ihalenin ardından 12 bin metrekare alan içerisinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden yıkım işleminin yaklaşık 45 gün sürmesi planlanıyor.

Öte yandan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın vizyon projelerinden biri olan Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali, güney çevre yolu üzerinde yaklaşık 15 bin metrekare alanda inşa edildi. Sadece ulaşım alanında değil turizm noktasında da Elazığ’a katkı sağlayan Yeni Otobüs Terminali, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda ulaşımda konfor sağlamaya devam ediyor. Tam donanımlı, modern ve yolcuların ihtiyaçlarını karşılayan Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali, şehrin marka değerlerinden biri oldu.

Toplam 8 bin 348 metrekare kapalı alana, 6 bin 556 metrekare yarı açık alana sahip terminal binası bünyesinde 49 adet peron, 42 adet bilet gişesi, 18 adet dükkan, 2 adet restoran-kafe, büfe ve mescitler yer alıyor.

