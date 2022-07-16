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Elazığ'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

16.07.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir ikametten 5 cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Yapılan araştırma sonucu şüpheli C.T. (39) operasyonla yakalandı. Çalınan malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Zanlının 31 suç kaydı bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T, tutuklandı.

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