YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Elazığ'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

03.09.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Elazığ'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde 5 evden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Araştırma sonucu kimliği tespit edilen zanlı M.K. (30), bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

10'u hırsızlıktan 14 suç kaydı olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildiElazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi
Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdüGaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Antalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kameradaAntalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada
Anahtar Kelimeler:
Elazığ hırsızlık

Elazığ Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:47
Öğle
12:28
İkindi
16:06
Akşam
18:59
Yatsı
20:19
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.