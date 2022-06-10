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Elazığ'da evinde ölü bulunan kişinin darbedildiği belirlendi

10.06.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katil zanlısı yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da evinde ölü bulunan ve otopside darbedildiği belirlenen kişinin katil zanlısı gözaltına alındı.

Üç ay önce kent merkezindeki evinde cesedi bulunan 66 yaşındaki A.Ç'nin Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsi sonucu darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.Ç'nin katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve tanık beyanlarını dinleyen ekipler, A.Ç. ile en son görüşen kişileri belirledi.

Derinleştirilen soruşturma sonucu ekipler, cinayet şüphelisi olarak O.G'yi (27) bulunduğu adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hırsızlık için evine girdiği A.Ç'yi kendisini fark etmesi üzerine öldürdüğü değerlendirilen O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

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