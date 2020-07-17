YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da "Fırat Farkında" kan bağışı etkinliği

Elazığ’da "Fırat Farkında" kan bağışı etkinliği

ELAZIĞ HABERLERİ  | 17.07.2020 13:14 | Son Güncelleme

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) öğrenci topluluklarının girişimiyle ‘Fırat Farkında’ başlığı adı altında kan bağışı kampanyası düzenlendi.FÜ öğrenim gören öğrencilerden oluşan üç topluluk, Türk Kızılayı Elazığ Şubesi iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) öğrenci topluluklarının girişimiyle ‘Fırat Farkında’ başlığı adı altında kan bağışı kampanyası düzenlendi.
FÜ öğrenim gören öğrencilerden oluşan üç topluluk, Türk Kızılayı Elazığ Şubesi iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenlendi. Veteriner Fakültesi giriş katında kurulan kan bağışı stantlarında ilk olarak kan bağışı formları doldurularak, bağışçıların kan testi ve tansiyon ölçümü yapıldı. İşlemleri tamamlanan bağışçılar, kan bağışında bulundu. Pandemi sürecinde kan bankalarında oluşan kan ihtiyacının giderilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğin gün boyunca devam edeceği bildirildi.
Kan bağışının önemine dikkat çeken Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, “Fırat Üniversitesi olarak ‘Fırat Farkında’ başlığıyla kan bağışı kampanyası başlattık. Tüm vatandaşlarımızı, bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Veteriner Fakültemizde şuanda kan toplama yapıyoruz. Kan bağışı, insan sağlığını kurtaran bir bağıştır. O yüzden özellikle deprem atlatmış bir il olarak bunun farkındayız. Öğrencilerimizin hepsini kutluyorum” dedi.
Düzenledikleri etkinlik ile farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden FÜHAT Derneği Başkanı Beyza Berfin Şener ise “Bugün üç farklı topluluğun organizasyonuyla beraber ‘Fırat Farkında’ başlığı adı altında güzel bir kan bağışı etkinliği gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinden dolayı kan stoklarında ciddi bir azalma ve ihtiyaç vardı. Bunu karşılamak için de üniversitemizin üç aktif topluluğu FÜHAT, FİMÜ ve İEEE Fırat ile güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Yolu düşen bütün vatandaşlarımızı, Elazığ’daki öğrenci arkadaşlarımızı ve akademik personeli Veteriner Fakültesi’ne bekliyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Rektör Uysal: “Hisarcık MYO’da birçok üniversitede olmayan imkanlar var”

Rektör Uysal: “Hisarcık MYO’da birçok üniversitede olmayan imkanlar var”

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyorum"

Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyorum"

Kemerburgaz kurban satış alanına ilk kurbanlıklar geldi

Kemerburgaz kurban satış alanına ilk kurbanlıklar geldi

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

Elazığ Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:05
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:53
Yatsı
21:31

Elazığ Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Beray Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Okubay Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Palu’da vaka sayısı 16’ya yükseldi, ikinci bina da karantinaya alındı

Palu’da vaka sayısı 16’ya yükseldi, ikinci bina da karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Elazığ’da su ana terfi hattında çalışma

Elazığ’da su ana terfi hattında çalışma

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.