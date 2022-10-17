Elazığ'da "Fırat Turnası" etkinliğinde balık tutma yarışması yapıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde düzenlenen "Fırat Turnası" etkinliğinde balık tutma yarışması gerçekleştirildi.

Elazığ Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneğince Keban Baraj Gölü Çamlıtepe Mesire Alanı'nda düzenlenen ve 3 gün süren etkinliğe, 72 ilden 242 amatör balıkçı katıldı.

Bot ve çadırlarıyla etkinliğin yapıldığı alana gelen amatör balıkçılar, göle olta bıraktı.

Balıkçıların oltalarına 21 Fırat turnası takıldı.

Elazığ Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneği Başkanı Harun Gülecen, etkinlikte gazetecilere, 3 gün süren etkinliğin güzel görüntülere sahne olduğunu belirterek, bot ve çadırlarıyla kente gelen balıkçılara baraj gölüne açılmaları için büyük bir tekne de tahsis ettiklerini söyledi.

Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Ateşşahin de Keban Baraj Gölü'nün sportif olta balıkçılığı etkinliğine ev sahipliği yaptığını ifade ederek, bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte 242 amatör balıkçının yarıştığını kaydetti.

21 balığın yakalandığı yarışmada, etkinliğe katılan tüm amatör balıkçılara teşekkür eden Ateşşahin, "Kıyı", "bot", "yakala bırak" kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara ödül vereceklerini belirtti.

Yarışmada, "kıyı" kategorisinde, Melih Mutlu, Mehmet Öncül, Aynur Kılıç, "bot" kategorisinde Zülfü Kaya, Ahmet Sayın, Gökmen Öztürkmen, "yakala bırak" kategorisinde ise Veysel Akkurt, Yusuf Çam ve Erkan Vural dereceye girdi.

Dereceye girenlere plaket ve toplam 50 bin lira para ödülü, yarışmaya katılan amatör balıkçılara da çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, Fırat Liman Başkanı Abdurrahman Türken de katıldı.

