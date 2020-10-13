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Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı:3 yaralı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 13.10.2020 13:28 | Son Güncelleme

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi.

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BS 897 plakalı Hyundai model otomobil ile 23 P 3754 plakalı Fiat Doblo markalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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