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Elazığ’da hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

06.09.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 3,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Elazığ’da hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Elazığ-Malatya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. idaresindeki 23 HL 279 plakalı hafif ticari araç, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, 3,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna götürüldü.
Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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