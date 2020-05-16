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Elazığ'da hastaneye gitmemekte direnen koronavirüs şüphesi bulunan kişiyi polis ikna etti

ELAZIĞ HABERLERİ  | 16.05.2020 01:14 | Son Güncelleme

Elazığ'da hastaneye gitmemekte direnen koronavirüs şüphesi bulunan kişiyi polis ikna etti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hastaneye gitmemek için direnen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunan kişi polis ekiplerince ikna edildi.

Sarayatik Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, kimlik sorgulamasını yaptıkları M.E'nin Kovid-19 belirtileri gösterdiğini fark etti. Ekipler, M.E'yi kontrol altında tutarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine koruyucu kıyafetle gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürmek istediği M.E, üzerinden çıkardığı kesici aletle kendisine zarar vererek direndi.

Polis ekiplerinin büyük uğraşlar sonucu ikna ettiği M.E, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürüldü.

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