Elazığ'da hayırsever, 5 bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir hayırsever, 5 bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor durumda kalan ailelerin, bakkallara olan 15 bin lira borcunu karşıladı.

Bakkal işleten Ercan Alp, AA muhabirine, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Bu zor süreçte yapılan iyiliğin önemli olduğunu anlatan Alp, şöyle konuştu:

"Bir hayırsever dükkanımıza geldi. Veresiye defterimizdeki borcunu ödeyemeyen ihtiyaç sahibi aileleri sordu. Ben de gösterdim. Bayram öncesi çok iyi oldu. Hem bizim için hem de aileler açısından. Allah hayırseverimizden razı olsun. Veresiye defterimdeki yaklaşık 2 bin 900 liralık borcu ödedi."

Bakkal işleten Ali Karayaka da hayırseverin ihtiyaç sahiplerine Hızır gibi yetiştiğini belirterek, "5 bin liraya yakın borcu sildi. Allah hayrını kabul etsin. Borcu olanlar, dükkana geldiklerinde borçlarının ödendiğini duyunca çok memnun oldu. Çok dua ettiler." ifadelerini kullandı.

