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Elazığ'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı

07.08.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte asayiş olaylarının önlenmesine yönelik devriye görevi sırasında iş yerinde hırsızlık yapıldığını fark etti.

Ekipler, E.Ş. (22) ve S.B'yi (37) kapı kilidini kırarak girdikleri iş yerinden çaldıkları bakır kablolar, iki tespih ve kol saatiyle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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