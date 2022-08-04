YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

04.08.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarının faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekiplerce hırsızlık şüphelisi A.Ç. ve O.A. çalıntı motosikletle yakalandı.

A.Ç. hakkında 34, O.A. hakkında ise 32 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheli A.Ç'nin ayrıca 3 suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandıElazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
03:43
Sabah
05:20
Öğle
12:34
İkindi
16:24
Akşam
19:39
Yatsı
21:09
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şeytana pabucunu ters giydirecek intikam planı!

Şeytana pabucunu ters giydirecek intikam planı!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Seks hayatları başlarına bela oldu: Cinsel organı patlıcana dönüştü

Seks hayatları başlarına bela oldu: Cinsel organı patlıcana dönüştü

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.