Elazığ'da iki arkadaş scooter motoru kullanarak engebeli araziler için araç tasarladı

Aracı köyde kullandıklarını, off-road da yapabildiklerini dile getiren Aslan, "Birçok aracın gidemediği yere bu araçla gidiyoruz. Aracın her tekerinde 2'şer denge kolu var. Bunların özelliği her teker bize 180 derece açı verebiliyor. Her yatağın içerisinde 2 rulman var. Araçta toplam 8 amortisör bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Samet Sanaç da motor parçaları, balkon demirleri gibi atık malzemelerden hazırladıkları aracın çok kullanışlı olduğunu belirtti.

"Araçla giremediğimiz yerlere gidiyor, bazen off-road yapıyoruz. Yük taşıyoruz." diyen Sanaç, kendi imkanları ile bu aracı yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sanaç, "Aracın 4x4 versiyonunu da yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.