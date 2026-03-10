SPOR

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool’un karşılaşacağı kritik eşleşme öncesi yapay zeka tahminleri açıklandı. 10 bin simülasyona göre sarı-kırmızılıların çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 21 olarak gösterildi. Analizde turnuvanın en büyük favorisi ise yüzde 26.7’lik şansla Arsenal oldu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Play-off turunda Juventus’u saf dışı bırakarak adını yazdıran Galatasaray, çeyrek finale yükselmek için İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu eşleşme öncesinde iki takımın tur şansı da merak konusu olurken, yapay zekadan ilginç bir tahmin geldi.

YAPAY ZEKA 10 BİN KEZ SİMÜLE ETTİ

Opta tarafından hazırlanan raporda eşleşmeler 10 bin kez simüle edildi. Bu çalışmaya göre Galatasaray’ın Liverpool’u eleyerek çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 21 olarak hesaplandı.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ...

Simülasyon sonuçlarına göre sarı-kırmızılıların çeyrek finali geçme ihtimali yüzde 4.5, yarı finale yükselme şansı yüzde 1.5 ve turnuvayı şampiyon tamamlaması ihtimali ise yüzde 0.4 olarak gösterildi.

EN GÜÇLÜ ADAY ARSENAL

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonun en büyük favorisi Arsenal olarak gösterildi. Lig aşamasını 8’de 8 yaparak tamamlayan İngiliz temsilcisinin kupayı kazanma ihtimali yüzde 26.7 olarak tahmin edildi.

SON ŞAMPİYONA %4.3 İHTİMAL

Şampiyonluk favorileri listesinde Arsenal’ın ardından yüzde 16.4 ile Bayern Münih yer aldı. Liverpool’un kupayı kazanma ihtimali yüzde 11.4 olarak hesaplanırken, Manchester City’nin şampiyonluk şansı yüzde 11.1 olarak gösterildi.

Geçtiğimiz sezonun kupayı kazanan ekibi Paris Saint Germain’in ise bu yıl yeniden zafere ulaşma ihtimalinin yüzde 4.3 olduğu ifade edildi.

