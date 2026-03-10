MAGAZİN

Celal Karatüre sessizliğini bozdu! 'Para' iddiasına sert çıktı

"Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisiyle nam salan Celal Karatüre'den gündem olan iddiaya yanıt geldi. Davet edildiği iftar yemeğinde 300 bin TL, tanıtım programlarından 500 bin TL istediği konuşulan Karatüre konuyla ilgili açıklama paylaştı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Celal Karatüre son günlerin en konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi ile 7'den 70'e herkese ismini duyuran Karatüre iftar yemeklerine de davet ediliyor. Hakkındaki bir iddia ise sosyal medyada çokça konuşuldu.

İFTARDAN 300 BİN TL Mİ İSTEDİ?

Karatüre'nin yardım amaçlı bir iftar yemeğine davet edildiği, bu programdan 300 bin TL istediği öne sürüldü. Ayrıca Yeni 100 Yıl Magazin'in iddiasına göre tanıtım amaçlı programlardan da 500 bin TL talep ettiği iddiası gündeme geldi.

CELAL KARATÜRE'DEN İDDİALARA YANIT

Sosyal medya bu iddialarla çalkalanırken Celal Karatüre'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karatüre, söz konusu haber ve iddiaları "tamamen asılsız, gerçek dışı ve iftiradan ibarettir" şeklinde niteledi.

Hiçbir kurum veya organizasyondan "bu şekilde bir ücret almadıklarını" belirten Karatüre, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür yalan ve mesnetsiz haberleri kesin bir dille reddediyoruz" dedi.

Karatüre söz konusu iddiaları yargıya taşıyacaklarını da bildirdi.

BABASI: "HAYIRSIZ PARAYSA BİZE GELMESİN"

İddialarla birlikte Celal Karatüre'nin babası Sezgin Karatüre'nin oğlunun kazancı hakkında yaptığı açıklama da gündeme gelmişti. Baba Karatüre, oğlunun elde ettiği gelir hakkında “Kazandığı para hayırlıysa bize gelsin, hayırsızsa hiç gelmesin” diye konuşmuştu.

