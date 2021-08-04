Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Demir yönetimindeki 23 HP 016 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde Mücahit Temür'ün kullandığı 16 ALE 326 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile iki araçtaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle büyük bölümü trafiğe kapanan yolda araçların geçişi polis ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.



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