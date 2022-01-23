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Elazığ'da iki yıl önce yaşanan deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

23.01.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da iki yıl önce yaşanan deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de yaşanan depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde farklı birimlerdeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, depremin yol açtığı panik anını gözler önüne seriyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan Elazığ'da 37, Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, sismik deprem izolatörlerine sahip hastanedeki sarsıntının daha hafif olduğu gözleniyor.

Hastanenin farklı birimlerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde de deprem anında daha çok acil servis bölümlerinde bulunan insanların panik halinde dışarı kaçıştığı, hastanenin iç mekanlarında ve koridorlarda büyük bir paniğin yaşanmadığı görülüyor.

Hastanenin otopark kısmında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise dünyada kullanılan ileri teknolojiye sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleriyle donatılan hastanenin zemin kolonlarında kullanılan 872 deprem izolatörü sayesinde depremden çok fazla etkilenilmediği yansıyor.

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