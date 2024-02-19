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Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

AA AA
19.02.2024 07:40 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için yürüyüş düzenlendi.

Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

Bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Elazığ Atatürk Stadyumu önünde toplanan katılımcılar, taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca İsrail aleyhine slogan atıldı.

Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını, siyonistlerin saldırıları sonucu kadın, çocuk binlerce sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Birçok ülkede, soykırıma karşı bazı markalar boykot ediliyor." diyen Bahşi, İsrail menşeili markaların İslam ülkelerinde daha güçlü bir şekilde boykot edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Elazığ İsrail Protesto Yürüyüş gıyabi cenaze namazı

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