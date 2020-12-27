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Elazığ'da jandarma ekipleri depremzedeler için seferber oldu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 27.12.2020 21:12 | Son Güncelleme

Elazığ'da jandarma ekipleri depremzedeler için seferber oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından jandarma ekipleri depremzedeler için seferber oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez üssü Kavaktepe köyü olan 5,3 şiddetindeki depremin ardından Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın talimatları doğrultusunda afetten etkilenen depremzedelerin yardımına koştu.

Hasar tespit çalışmalarında da görev alan jandarma ekipleri, depremde evleri hasar gördüğü için konteyner evlere yerleşmek zorunda kalan depremzedelerin eşyalarının taşınmasına yardımcı oldu.

Yapılan yardımlardan memnuniyet duyan depremzedeler jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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