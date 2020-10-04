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Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 04.10.2020 18:50 | Son Güncelleme

Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarını besledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "O da canını yolda bulmadı neden yolda kaybetsin?" sloganıyla hayvanları başıboş bırakmamaları için vatandaşlara eğitici broşürler dağıttı.

Sokaklara ve doğaya yem bırakan ekipler, elleriyle besledikleri köpeklerle yakından ilgilendi.

Hayvan sahipleri ve hayvanseverler uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Sabah
06:15
Öğle
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İkindi
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Elazığ Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Baran Eczanesi
Merkez
Makfire Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Septioğlu Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
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