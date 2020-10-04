Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarını besledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "O da canını yolda bulmadı neden yolda kaybetsin?" sloganıyla hayvanları başıboş bırakmamaları için vatandaşlara eğitici broşürler dağıttı.

Sokaklara ve doğaya yem bırakan ekipler, elleriyle besledikleri köpeklerle yakından ilgilendi.

Hayvan sahipleri ve hayvanseverler uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek jandarma ekiplerine teşekkür etti.

