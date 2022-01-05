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Elazığ'da jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

05.01.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri yabani hayvanlar için kırsal ve dağlık araziye yem koydu.

Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan kar, tipi ve soğuk hava, doğadaki yabani hayvan türlerinin yaşamını zorlaştırıyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olumsuz kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanların beslenebilmesi için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle kent kırsalında karla kaplı dağlık ve ormanlık alanlarda belirlenen noktalara yabani hayvanlar için buğday, yonca ve saman bıraktı.

Arıcak ve Palu ilçesinde de yabani hayvan türlerinin sıklıkla görüldüğü dağlık araziye yem koyuldu.

Çalışmanın ardından bazı bölgelerde yaban keçilerinin bırakılan yemden faydalandığı gözlemlendi.

Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakma faaliyetine kış boyunca devam edileceği belirtildi.

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