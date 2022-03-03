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Elazığ'da kanser hastası gencin jandarma üniforması giyme hayali gerçek oldu

03.03.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da kanser hastası gencin jandarma üniforması giyme hayali gerçek oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 yaşındaki kanser hastası Burak Demirbağ'ın jandarma üniforması giyme hayalini gerçekleştirdi.

Demirbağ'ın babası Zülfü Demirbağ, İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçerek oğlunun jandarma olma hayalini iletmesi üzerine ekipler, harekete geçti.

Ekipler, evinde ziyaret ettikleri Polat'a uygun diktirilen üniformayı verdi.

Üniformayı giyen Demirbağ ve babası evlerinden alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Demirbağ'ı bir süre makamında ağırlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Jandarmanın yürüyüş eğitimine de katılan Demirbağ, yemekhanede jandarma personeli ile yemek yedi ve ekiplerce tanıtılan jandarma araçlarına bindi.

Demirbağ'ın babası, oğlunun hayalini gerçekleştirerek yüzünü güldüren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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