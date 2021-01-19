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Elazığ'da kar nedeniyle 441 köy yolu ulaşıma kapandı

19.01.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da kar nedeniyle 441 köy yolu ulaşıma kapandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu yüksek kesimlerdeki 441 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar ve tipi, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkezde 70, ilçelerden Karakoçan'da 88, Kovancılar'da 70, Baskil'de 58, Sivrice'de 45, Palu'da 35, Keban'da 30, Maden'de 28, Alacakaya'da 10 ve Arıcak 'ta da 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının bir an önce ulaşıma açılması için çok sayıda iş makinesi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksama olabileceğini belirterek, tipi, buzlanma ve don gibi durumlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin verilerine göre, kentte yağışların yüksek kesimlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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