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Elazığ'da kar nedeniyle çöken ağıldaki küçükbaş hayvanları ekipler kurtardı

20.01.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da kar nedeniyle çöken ağıldaki küçükbaş hayvanları ekipler kurtardı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Ağın ilçesinde çatısına biriken kar nedeniyle çöken ağıldaki küçükbaş hayvanlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Balcılar köyünde besicilik yapan Aziz Koçoğlu'na ait 300 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıl, çatısının üzerinde biriken kar sebebiyle çöktü.

Koçoğlu, hayvanları kendi imkanlarıyla kurtaramaması üzerine kaymakamlık, belediye ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden yardım istedi.

Köye giden yolun kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak ekiplerin köye ulaşmasını sağladı.

Ekiplerin özverili çalışması sonucu ağıldan kurtarılan hayvanlardan biri telef oldu.

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