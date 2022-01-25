Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişiyi polis kurtardı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan iki araçtaki 5 kişi kurtarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Palu-Alacakaya kara yolunun Çekem mevkisinde kar ve tipiden dolayı 4 kişinin bir araç içerisinde mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, yolun kapalı olmasından dolayı kar ve tipi altında 300 metrelik mesafeyi yürüyerek araç içerisinde mahsur kalanlara ulaştı.

Ekipler, 4 kişiyi ekip aracına alarak kurtardı.

Öte yandan, dün gece saatlerinde Palu-Alacakaya kara yolunda devriye görevine çıkan ekipler yolun 5. kilometresinde bir aracın karda kaldığını fark etti.

Aracı kontrol eden ekipler, sürücüyü kurtararak ilçe merkezine götürdü.



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