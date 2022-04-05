YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da kayınvalidesi ile baldızını öldüren ve bir çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı

Elazığ'da kayınvalidesi ile baldızını öldüren ve bir çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı

05.04.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da kayınvalidesi ile baldızını öldüren ve bir çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tartıştığı kayınvalidesini ve baldızını öldüren, bir çocuğu da yaralayan zanlı tutuklandı.

Dün Sarayatik Mahallesi'nde yaşayan kayınvalidesinin evine giden ve çıkan tartışmada silahla açtığı ateş sonucu kayınvalidesi Zerif Doğan ile baldızı Gülay Doğan'ı öldüren, seken kurşunların isabet etmesi sonucu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ'ın yaralanmasına neden olan Fırat A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandıKömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki "Leylek Köyü" hareketlendiKızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki "Leylek Köyü" hareketlendi
Yozgat ve Kırıkkale'de şiddetli rüzgar çatıları uçurduYozgat ve Kırıkkale'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Anahtar Kelimeler:
cinayet Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 5 Nisan Salı

İmsak
04:31
Sabah
05:55
Öğle
12:31
İkindi
16:07
Akşam
18:57
Yatsı
20:16
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!

Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!

Cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! “Hayal gücünüzü...”

Cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! “Hayal gücünüzü...”

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

12 tanesi aynı anda saldırdı! Cansız bedeni parçalara ayrıldı

12 tanesi aynı anda saldırdı! Cansız bedeni parçalara ayrıldı

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.