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Elazığ’da "Kent-Köy" projesinin inşa çalışması bitti

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.10.2020 17:03 | Son Güncelleme

Elazığ Belediyesi tarafından yapımına başlanılan "Kent-Köy" projesinde inşa ve çevre düzenleme çalışmalarının bittiği, yeşillendirme çalışmalarının başladığı bildirildi.Merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi TOKİ 1.

Elazığ Belediyesi tarafından yapımına başlanılan "Kent-Köy" projesinde inşa ve çevre düzenleme çalışmalarının bittiği, yeşillendirme çalışmalarının başladığı bildirildi.
Merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi TOKİ 1. Etap Konutları arkasında belediye tarafından "Kent-Köy" projesi kapsamında başlatılan çalışmalar devam ederken, inşa ve çevre düzenleme çalışmalarının bittiği aktarıldı. Yeşillendirme ve çalı grubu bitki dikim çalışmalarının sürdürüldüğü projenin son durumunu Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları inceledi.
Beton binalar arasında sıkışmış çocuklar için hayata geçirilen proje kapsamında, çocukların kitap ve tabletlerden bildikleri hayvanları daha yakından görmesinin, sofralardaki gelen organik ürünlerin nasıl yetiştirildiğini bilmesi, emeğin ve alın terinin ne demek olduğunu anlamasının amaçlandığı aktarıldı.
45 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve tarih temalı Osmanlı, Selçuklu, Orhun ve Cumhuriyet giriş kapılarının yer aldığı projede, çocuk eğitim ve aktivite noktaları, meyve bahçeleri, köy çeşmesi, yel değirmeni, su değirmeni, köy kahvesi, organik ürün marketinin yer alacağı kaydedildi.
Ayrıca, midilli at, kuzu, ördek, kaz, tavuk gibi hayvanların yer alacağı çiftlik alanıyla birlikte bisiklet parkuru, yürüyüş alanlarının da bulunduğu belirtildi.

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