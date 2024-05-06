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Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 zanlı yakalandı

İHA İHA
06.05.2024 11:32
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Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 zanlı yakalandı.

Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 zanlı yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlal etme, ruhsatsız silah bulundurmak ve hükümlünün kaçması, basit yaralama, uyuşturucu madde kullanmak suçundan olmak üzere birçok farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 zanlı yakalandı. Ayrıca devam eden çalışmalarda, Kültür Mahallesi Bağlar Sokak ve Yıldız Bağları Mahallesi Pertek Caddesi üzerinde meydana gelen kasten yaralama olayında 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlan ve adliyeye sevk edilen 17 zanlı ve 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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