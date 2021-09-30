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Elazığ'da kimyasal madde satmak isteyen şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı

30.09.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da kimyasal madde satmak isteyen şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı

Elazığ'da kimyasal madde satmak isteyen şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kimyasal madde pazarlamaya çalıştığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu M.K. isimli şüphelinin kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelinin otomobilini takibe alan ekipler, durdukları araçta arama yaptı.

Yapılan aramada kaliforniyum olduğundan şüphelenilen 1 gram kimyasal madde ele geçirildi. Söz konusu kimyasal, incelenmek üzere Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

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