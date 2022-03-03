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Elazığ'da kuşlar için "dubleks evler" yerleştiriliyor

03.03.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye tarafından özel olarak dizayn edilen, iki katlı 24 odalı yuvalar, kentte kuşların yoğunluk oluşturduğu, göç yolundaki bölgelere yerleştirildi - Veteriner İşleri Müdürü Fetih Aslantaş: - "Küresel ısınmanın zararlarını hayvanlarımız da yaşamakta. Yem ve barınma konusunda zorlanıyorlar. Belediye olarak hayvanları da düşünmek zorundayız"

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ Belediyesi, kente yerleştirdiği "dubleks yuvalar"la kuşlara rahat yaşam alanı sunuyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuşlara kış aylarında soğuktan, yazın da sıcaktan koruyan yaşanabilir ortam sağlamak için yuva çalışması başlattı.

Özel olarak dizayn edilen iki katlı, 24 odalı yuvalar, kentte kuşların yoğunluk oluşturduğu, göç yolundaki bölgelerde yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki direklerin üzerine yerleştirildi.

İlk etapta 11 yuva hazırlayarak belirlenen noktalara yerleştiren ekipler, belirli aralıklarla ziyaret ettikleri yuvaların çevresine su ve mama bırakıyor.

- "Evlerimiz 2 katlı villa şeklinde"

​​​​​​​Veteriner İşleri Müdürü Fetih Aslantaş, AA muhabirine, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları öncülüğünde kentteki sokak hayvanlarına yaşanabilir ortamlar oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sokaktaki "can dostlar"ın aç ve susuz kalmaması için projeler yürüttüklerini ifade eden Aslantaş, bu kapsamda kuşların barınma sıkıntısını da düşündüklerini belirterek, "Kuş evleri 24 odadan oluşmakta, 60 santimetre genişliğinde. Her oda 10 santim genişliğinde ve 20 santimetre yüksekliğinde. Evlerimiz 2 katlı villa şeklinde. Belirlediğimiz noktalara montajlıyoruz. Küresel ısınmanın zararlarını hayvanlarımız da yaşamakta. Yem ve barınma konusunda zorlanıyorlar. Belediye olarak hayvanları da düşünmek zorundayız." dedi.

Yuva sayısını daha da artıracaklarını dile getiren Aslantaş, projeden dolayı vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını aktardı.

- "Hem sıcağı hem de soğuğu geçirmeyecek şekilde yaptık"

Kuş evlerinin montajını yapan marangoz Sezai Ant da "dubleks kuş evleri"nin kent sakinlerince de beğenildiğini anlattı.

Amacın kuşların dışarıda kalmaması, barınma sorunu yaşamaması olduğunu vurgulayan Ant, "Kuşlar bu evin içinde rahatlıkla barınabilir. Evin üstü çatılı. Hem sıcağı hem de soğuğu geçirmeyecek şekilde yaptık. Bu sayede kuşlar yazın güneşten, kışın da soğuktan korunacak." diye konuştu.

Belediye personeli Selim Yıldırım ise ekipler halinde yaz kış demeden hayvanların rahat yaşam sürmesi için çabaladıklarını kaydetti.

Belirledikleri günlerde besleme çalışması gerçekleştirdiklerini anlatan Yıldım, sokak hayvanlarının sıcak yuva ve besine ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

- Proje beğeni topladı

Kent sakinlerinden Furkan Enes Gül, belediyenin kuş evi çalışmasını çok başarılı bulduğunu belirterek, "Kuşlar barınma ve yiyecek bulmada sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle çalışmayı yerinde buluyorum. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Ufuk Aslan da Elazığ Belediyesinin sokak hayvanlarına karşı duyarlılığının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Bu tür çalışmaların yaygınlaşması gerektiğine işaret eden Aslan, "Geçtiğim tüm parklarda belediyenin projelerini görüyorum. Hayvanlara yuva ve besleme yapmaları bizleri duygulandırıyor. Belediyeyi bu konuda tebrik ediyorum." dedi.​

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