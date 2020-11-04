YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Elazığ’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

ELAZIĞ HABERLERİ  | 04.11.2020 17:21 | Son Güncelleme

Elazığ’da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında konteyner kentte kalan depremzedelere yemek ikram edildi.Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında İl Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Elazığ’da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında konteyner kentte kalan depremzedelere yemek ikram edildi.
Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında İl Müftülüğü tarafından program düzenlendi. Aşağı Demirtaş Konteyner kette düzenlenen programda, depremzedelere müftülük, Kızılay ve AFAD ekipleri tarafından yemek ikram edildi.
Mevlid-i Nebi Haftasında olduklarını belirten İl Müftüsü Selami Aydın, “ Allah rızası için müftülük olarak kardeşlerimize bir ikramda bulunmak istedik. Hayır sahibi kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Biz Elazığ halkı olarak İzmir’de kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Elif ve Ayda yavrumuz ile onlarla beraber kurtardıklarımız bizim için umut ışığı oldu. Elazığ halkı İzmir’de ki depremi en iyi anlayan ve yardım elini uzatan kardeşlerimiz oldu. Bu hem maddi hem de manevi oldu. Deprem duyulur duyulmaz ilimizden konvoy çıktı. Bizde her türlü yardım için halk olarak hazırız. Bugün burada bir ikram da bulunmak istedik. Onlarla aynı sofrada oturup ekmeği bölüşmek istedik. Biz büyük bir milletiz. Acıyı paylaşan bir milletiz ve acılar bizi kenetliyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu

Elazığ Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:46
Öğle
12:12
İkindi
15:01
Akşam
17:27
Yatsı
18:45

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Bahadır Eczanesi
Merkez
Miray Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele önce kullanıcılar, sonra satıcılar yakalandı
Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele önce kullanıcılar, sonra satıcılar yakalandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Hırsız kuaföre girdi, ne bulduysa çaldı ama yakalanmaktan kurtulamadı
Hırsız kuaföre girdi, ne bulduysa çaldı ama yakalanmaktan kurtulamadı
Fırat'tan Bir İlk Daha
Fırat'tan Bir İlk Daha
Hedefspor'dan transfer
Hedefspor'dan transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.