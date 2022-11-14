YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da mikrohavza sulaması tamamlandı

Elazığ’da mikrohavza sulaması tamamlandı

14.11.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’ın Palu ilçesinde Büyükdere Mikrohavzası Sulamaları inşaatında çalışmalar tamamlandı.

Elazığ’da mikrohavza sulaması tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 3 bin 860 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Elazığ Palu Büyükdere Mikrohavzası Sulamaları inşaatında çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalarının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Elazığ ili Palu ilçesinde bulunan Bozçanak ve Baltaşı köylerinde 3 bin 860 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacaktır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 3 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Sulama ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ’da asırlık 24 dut ağacı kesildiElazığ’da asırlık 24 dut ağacı kesildi
Bodrum ve Fethiye'de güneşli hava etkili olduBodrum ve Fethiye'de güneşli hava etkili oldu
Bahçelievler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte dağıtıldıBahçelievler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte dağıtıldı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 15 Kasım Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
12:13
İkindi
14:54
Akşam
17:18
Yatsı
18:37
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Selfie uğruna canından olacaktı! “Dışkı ve kan içinde bekledim”

Selfie uğruna canından olacaktı! “Dışkı ve kan içinde bekledim”

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.