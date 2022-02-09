Elazığ'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kurye amaçlı kullanılan motosikletin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerinin önünde park halinde bulunan ve kurye işinde kullanılan motosikletin çalındığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi olarak tespit edilen T.D'yi (22) bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan T.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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