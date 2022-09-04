Elazığ'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir binanın odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'ndeki bir binanın odunluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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