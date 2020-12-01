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Elazığ’da otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 01.12.2020 10:21 | Son Güncelleme

Elazığ’da otomobil takla attı, sürücü yaralı olarak kurtuldu.Kaza, Elazığ- Keban Karayolu 15’inci kilometresi Çakmak inişi mevkiinde meydana geldi.

Elazığ’da otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu

Elazığ’da otomobil takla attı, sürücü yaralı olarak kurtuldu.
Kaza, Elazığ- Keban Karayolu 15’inci kilometresi Çakmak inişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BEH 105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ’da otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu

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