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Elazığ'da otomobilin çarptığı at telef oldu

09.09.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da otomobilin çarptığı at telef oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin çarptığı at telef oldu.

Y.O'nun idaresindeki 23 BR 670 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl karayolunun Çaybağı Köyü Kavşağı'nda, aniden yola çıkan ata çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki boş bir araziye girerek durdu.

Kazada sürücü yaralanmazken otomobilin çarptığı at telef oldu.

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Elazığ At çarpma kaza

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