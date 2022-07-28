Elazığ'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsmail A. idaresindeki 34 DHJ 132 plakalı otomobil Sanayi Mahallesi Kıpçak Sokak'ta bisiklet süren Yusuf B'ye (13) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan Yusuf B, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan Yusuf B, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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