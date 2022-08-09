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Elazığ'da özel hastanede doktoru silahla tehdit eden kişi tutuklandı

09.08.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da özel hastanede doktoru silahla tehdit eden kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da özel bir hastanede görev yapan doktoru silahla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan hasta, tutuklandı.

Kentteki özel bir hastanede görevli nöroloji uzmanı Dr. Oktay Kapan, dün hastaneye gelerek belindeki silahla kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü hastası S.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dr. Kapan AA muhabirine, S.D'nin 9 ay önce yakınları tarafından hastaneye getirildiğini, yakınlarının "Hocam beyninde cip olduğunu düşünüyor, olmadığını ispatlar mısınız?" dediğini, bunun üzerine MR çekildiğini söyledi.

Kapan, "MR sonuçlarına göre başında herhangi bir yabancı cisim olmadığını gördüm. Bunu söyleyince bana çok ciddi tepki gösterdi, hakaret etmeye başladı." dedi.

- "Bana 'Bu çipi artık çıkaracaksın' dedi"

S.D'nin daha sonra da kendisini tehdit ettiğini ileri süren Kapan, dün 14.00 sıralarında polikliniğe geldiğini ve aynı iddiaları tekrarladığını belirtti.

"Bana 'Seni daha önce uyarmıştım. Bende çip olduğunu ikimiz de biliyoruz. Beni takip ediyorlar. Bu çipi artık çıkaracaksın.' dedi. Ben de daha önce baktığımızı, öyle bir durum olmadığını, tekrar MR çekmeye gerek olmadığını söyleyince elini beline attı." diyen Kapan, S.D'nin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ifade etti.

Kapan, üzerine gittiği S.D'ye engel olmak istediğini, çıkan arbedede darbedildiğini, sonunda silahı aldığını anlatarak, durumu Emniyet Müdürlüğüne bildirdiklerini, savcılığa da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

- Olayın ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, doktorun silahla tehdit edilmesinin ardından yaşananlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, koridordaki sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının sesleri duyarak polikliniğe doğru yöneldiği görülüyor.

Kayıtların devamında S.D'nin güvenlik görevlilerince poliklinikten çıkarılması yer alıyor.

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