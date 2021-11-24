YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da Palu Büyükdere Mikrohavzası Sulama Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Elazığ'da Palu Büyükdere Mikrohavzası Sulama Projesi'nde çalışmalar sürüyor

24.11.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da Palu Büyükdere Mikrohavzası Sulama Projesi'nde çalışmalar sürüyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tamamlandığında milli ekonomiye yılda 5,8 milyon lira katkı sağlayacak Palu Büyükdere Mikrohavzası Sulama Projesi'nde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yatırımlarla kentin mümbit topraklarının suyla buluşturulması, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DSİ'nin son yıllarda uygulamaya koyduğu modern sulama sistemleriyle, tarımda verimin arttığı, üretim deseninin çeşitlendiği ve dolayısıyla çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlandığının ifade edildiği açıklamada, kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet edildiği, bir taraftan da yaşam standardının yükseltilerek göçün önlendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, merkez ve ilçelerde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Palu Büyükdere Mikrohavzası (Bozçanak Havey Mezrası, Bozçanak Hanönü Mezrası, Baltaşı) Sulaması İnşaatı çalışmaları devam etmektedir. Toplamda 3 bin 860 dekar tarım alanının cazibeli boru sulama şebekesiyle sulanması temin edilecektir. Su kaynağı Palu Büyükdere regülatörü tamamlanmıştır. Regülatör 3 bin 860 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Palu Büyükdere Mikrohavzası Sulaması, milli ekonomiye toplamda yılda 5,8 milyon lira katkı temin edecek ve ayrıca bin 158 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. 2021 yılı sonuna kadar 2 bin dekar alana ait sulama şebekesi imalatları tamamlanarak kısmen hizmete alınacak, geri kalan imalatlar 2022 yılında tamamlanarak 3 bin 860 dekar alanın tamamı hizmete alınacaktır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Elazığ'da 210 kilogram esrar ele geçirildiElazığ'da 210 kilogram esrar ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Elazığ DSİ

Elazığ Namaz Vakitleri 24 Kasım Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:08
Öğle
12:15
İkindi
14:49
Akşam
17:12
Yatsı
18:33

Elazığ Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Çarşamba

Banu Eczanesi
Merkez
İlkbahar Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
Merkez
Kovancılar Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.