Elazığ'da Palu Büyükdere Mikrohavzası Sulama Projesi'nde çalışmalar sürüyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tamamlandığında milli ekonomiye yılda 5,8 milyon lira katkı sağlayacak Palu Büyükdere Mikrohavzası Sulama Projesi'nde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yatırımlarla kentin mümbit topraklarının suyla buluşturulması, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DSİ'nin son yıllarda uygulamaya koyduğu modern sulama sistemleriyle, tarımda verimin arttığı, üretim deseninin çeşitlendiği ve dolayısıyla çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlandığının ifade edildiği açıklamada, kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet edildiği, bir taraftan da yaşam standardının yükseltilerek göçün önlendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, merkez ve ilçelerde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Palu Büyükdere Mikrohavzası (Bozçanak Havey Mezrası, Bozçanak Hanönü Mezrası, Baltaşı) Sulaması İnşaatı çalışmaları devam etmektedir. Toplamda 3 bin 860 dekar tarım alanının cazibeli boru sulama şebekesiyle sulanması temin edilecektir. Su kaynağı Palu Büyükdere regülatörü tamamlanmıştır. Regülatör 3 bin 860 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Palu Büyükdere Mikrohavzası Sulaması, milli ekonomiye toplamda yılda 5,8 milyon lira katkı temin edecek ve ayrıca bin 158 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. 2021 yılı sonuna kadar 2 bin dekar alana ait sulama şebekesi imalatları tamamlanarak kısmen hizmete alınacak, geri kalan imalatlar 2022 yılında tamamlanarak 3 bin 860 dekar alanın tamamı hizmete alınacaktır."

