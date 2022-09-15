Elazığ'da park halindeki otomobili çalan zanlı yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da park halindeki otomobili çalan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evin önünden park halindeki otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheliyi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Ü.T'yi (23) çalıntı araçla yakaladı.

Ü.T. gözaltına alındı, çalıntı araç sahibine teslim edildi.

9 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz