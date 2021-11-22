YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da park halindeki traktörde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Elazığ'da park halindeki traktörde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

22.11.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da park halindeki traktörde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da park halindeki traktörde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Alatarla köyünde yaşayan Ahmet Ata'nın, 12 gün önce satın aldığı traktör, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Traktör kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Elazığ merkezli operasyonda ATM dolandırıcılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandıElazığ merkezli operasyonda ATM dolandırıcılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:06
Öğle
12:14
İkindi
14:50
Akşam
17:13
Yatsı
18:33
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.