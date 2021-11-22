Elazığ'da park halindeki traktörde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da park halindeki traktörde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Alatarla köyünde yaşayan Ahmet Ata'nın, 12 gün önce satın aldığı traktör, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Traktör kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz