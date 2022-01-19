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Elazığ'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

19.01.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, etkili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalışma yürüttü.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren kar dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için mahalle aralarına mama ve çeşitli gıdalar bırakıldı.

Polis ekipleri, bazı mahallelerde sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

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