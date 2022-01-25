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Elazığ'da polis ekiplerinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği

25.01.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da polis ekiplerinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polis ekipleri sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre ve Doğa Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, soğuk kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kentin belirli bölgelerine yem ve mama bırakan ekipler, faaliyet sırasında karşılaştıkları kedi ve köpekleri de elleriyle besledi.

Uygulamanın mevsim şartları doğrultusunda devam edeceği belirtildi.

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