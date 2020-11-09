Elazığ’da polisten Covid-19 denetimi

Elazığ’da Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında polis ekipleri semt pazarında denetleme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da sürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallede kurulan semt pazarını denetledi. Vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyaran ekipler, bilgilendirici broşürler de dağıttı. Özellikle pazarcı esnafı ile vatandaşlara alınan tedbir kararları hatırlatan ekipler, elle seçmenin yasak olduğunu aktardı. Ekipler, pazarın dışında çevrede bulunan esnafları da ziyaret ederek denetimlerini sürdürdü.

Kent genelinde başta kalabalık alanlar ile pazarlar olmak üzere bir çok noktada denetimlerini süren polislerin, vatandaşları bilgilendirmek için çalışmasına haftanın 7 günü devam edeceği aktarıldı.

