Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte bazı iş yerlerinde ve sebze halinde su baskınları meydana geldi.

Şiddetli yağış nedeniyle rögarlar taşarken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince de dikkatli olunması konusunda uyarı yapılıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz