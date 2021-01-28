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Elazığ’da sağlık ve bakım personeline eğitim

28.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da bakım merkezlerinde görevli sağlık ve ilgili personellere yönelik “Oksijen Tüpü Ve Sistemlerinin Güvenli Kullanımı ”eğitimi verildi.İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Güvenli Oksijen Tüpü Kullanımı Eğitmeni Fatih Ural tarafından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda engelli ve yaşlı bakım merkezlerinde görevli sağlık ve bakım personeline yönelik “Hastane Öncesi Sağlık Hizmetlerinde Oksijen Tüpü ve Sistemlerinin Güvenli Kullanımı " eğitimi düzenlendi.

Elazığ’da bakım merkezlerinde görevli sağlık ve ilgili personellere yönelik “Oksijen Tüpü Ve Sistemlerinin Güvenli Kullanımı ”eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Güvenli Oksijen Tüpü Kullanımı Eğitmeni Fatih Ural tarafından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda engelli ve yaşlı bakım merkezlerinde görevli sağlık ve bakım personeline yönelik “Hastane Öncesi Sağlık Hizmetlerinde Oksijen Tüpü ve Sistemlerinin Güvenli Kullanımı " eğitimi düzenlendi. Kurumun konferans salonunda bir gün süren eğitimde, oksijen tüp ve sistemlerinin tanıtımlarından oluşan teorik sunumun ardından, eğitmenler tarafından güvenli oksijen tüpü değişimi demosu konularında pratik bilgiler verildi. Eğitim sonunda urumun İş Güvenliği Uzmanı Makine Mühendisi Bekir Dilbaz tarafından da teknik konularda bilgiler aktarıldı.
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin titizlikle ele alınması gerektiğini belirten İl Müdürü Suat Kenç , " Kurumuz İş Güvenliği Uzmanı Makine Mühendisi Bekir Dilbaz tüm teknik konularda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Bugünde kuruluşlarımız da hizmet alan dezavantajlı bireylerimizin can güvenlikleri ve sağlığı bize emanettir. Türlü sebeplerden mağdur olan yaklaşık 750 dezavantajlı insana gönlünü açan sosyal bir kurumuz. Oksijen tüpü ile sistemlerinin kullanımı en hassa ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bir anlık ihmal ve dalgınlık hem sizlerin hem m hizmet verdiğiniz bireyler üzerinde ciddi sonuçlara yol açabilir. Öncelikli görevimiz hem kendi güvenliğiniz hem de kuruluşlarında hizmet alan sakinlerimizin can güvenliği için bu konulara gerekli hasiyeti gösterip bu teorik bilgileri çalışma ortamımızda hayata geçirmenizdir “dedi.

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