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Elazığ'da sahte hasta nakil aracında 23 kilo 660 gram esrar bulundu

18.02.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da şüphe üzerine durdurulan sahte hasta nakil aracında 23 kilo 660 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan ve üzerinde "Diyaliz Merkezi Hasta Nakil Aracı" yazılı minibüste arama yaptı.

Dedektör narkotik köpeği "Nina"nın desteğiyle yapılan aramada, bir valize gizlenmiş 49 parça halinde 23 kilo 660 gram kubar esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan E.B. ve N.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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